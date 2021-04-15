Дженніфер Еністон прокоментувала чутки щодо майбутнього материнства

Акторка втомилася від того, що її вибір постійно критикують у ЗМІ

Нещодавно американські медіа знову заполонила інформація про те, що зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон збирається всиновити дитину. Мовляв, процес уже запущено і селебріті з нетерпінням чекає на материнство.

Але, як виявилося, це чергові чутки, які взялися незрозуміло звідки. Адже офіційний представник Дженніфер Еністон заявив, що акторка не збирається ставати мамою взагалі.

Нагадаємо, що колись що в інтерв’ю для видання Elle Дженніфер зізналася, що все своє життя стикається з критикою стосовно своїх шлюбів та відсутності дітей.

– Знайти ідеального партнера і щасливий кінець – дуже романтична ідея. Я розумію це і думаю, що для деяких це дійсно працює. І це потужно, неймовірно і гідно захоплення. Навіть завидно. Але у всіх різні шляхи, – підсумувала Дженніфер Еністон.

Фото: Getty Images

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