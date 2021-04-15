Монархиня знову працює для британців після смерті чоловіка

Королева Єлизавета ІІ повернулася до виконання своїх обов’язків всього через чотири дні після смерті принца Філіпа. Вшанувавши пам’ять герцога Единбурзького, усі члени королівської родини почали повертатися до своїх королівським обов’язків. Винятком не стала і сама королева Єлизавета II.

Вже 13 квітня Її Величність королева відвідала церемонію, присвячену виходу на пенсію лорда-камергера Вільяма Пила після 14 років служби. Про офіційний захід за участі королеви повідомили представники Букінгемського палацу.

Єлизавета II була важливим учасником церемонії, адже саме їй лорд-камергер передав скіпетр, таким чином склавши з себе повноваження. Тепер його місце займе екс-глава служби MI5 Ендрю Паркер.

Фото: Getty Images

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