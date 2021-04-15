Jerry Heil їде в США

Зірка планує вчитися в відомому університеті

Українська співачка Jerry Heil збирається виїхати в США на навчання. Такою новиною шокував генеральний продюсер компанії Secret Service Entertainment Agency, з якою співпрацює зірка, Михайло Ясинський в інтерв’ю YouTube-шоу «Слава +».

Виявляється, не так давно Jerry Heil прийняла рішення переїхати в США, щоб вступити до Університету Каліфорнії.

– Вона дорослішає і розвивається швидше, ніж змінюється соціум навколо. Тому ми прийняли рішення, що Jerry Heil відправиться в США на навчання в Берклі на композиторське відділення, побувати в тому середовищі з музикантами, композиторами, продюсерами, сонграйтер. Я хочу, щоб вона кухар там і або повернулася з чимось новим, або, можливо, там і залишилася. Тому що Jerry Heil – людина унікального обдарування, який може добитися успіху набагато більшого, ніж ми можемо собі уявити, – підсумував Михайло Ясинський.

Також продюсер розповів, що артистка спочатку відмовилася від продюсерських контрактів в Україні, щоб всього домогтися самостійно.

– Одного разу я посадив її в кабінеті разом з Аланом Бадоєвим і сказав: «Якщо хочеш, ми будемо тобою займатися, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency в твоєму розпорядженні». Вона задала ряд питань про те, як буде влаштовано це співробітництво, але в підсумку відмовилася: «Я хочу сама». І це мегакруто, – прокоментував Михайло Ясинський.

Також Ясинський зазначив, що Jerry Heil зараз переживає дуже цікавий період свого життя: прощається зі старим і шукає себе нову. Продюсер вважає, що вона складає пісні на українському по-новому, так, як ніхто в Україні цього не робив.

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