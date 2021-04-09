Jerry Heil – Особисте: прем’єра нового альбому (EP)

9 квітня вийшов новий міні-альбом Jerry Heil під назвою #Особисте. Це шість треків, об’єднаних ліричною тематикою про дуже інтимне, які написані в тандемі з саунд-продюсером Романом Череновим (Morphom). Тому стилістично «звучання» альбому лишилося фірмовим — трендова поп-музика, яка ґрунтується на хуках та цікавих аранжувальницьких знахідках.

Однак у цьому релізі Яна відходить від формули «comedy pop», яка затвердила її в статусі новітньої поп-зірки, а експериментує з інтимною лірикою в стилі «melodramatic popular song», основаною на історіях з власного досвіду.

Jerry Heil раптово втратила голос

До кожної композиції EP #Особисте співачка надала коментар з ключами та розгадками тієї чи іншої пісні:

Jerry Heil — #ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ

— Стосунки — це дійсно випробування і маленьке життя? Любов справді живе три роки? Я особисто не знаю — ніколи не зустрічалася ні з ким довше декількох місяців. А от двоє з моєї пісні, сп’янілі від почуттів, на максимальній швидкості летіли якраз три роки. Подейкують, третій рік найскладніший. Принаймні саме так сталося у персонажів треку #ДЕВОЧКА_ЛЮБОВЬ.

Jerry Heil — #НЕ_ОРИ_МАМ

— Мама мене виховала так, щоб я навіть не дивилася на жонатих. У неї свої історії й травми, тому я все життя боялася бути привабливою, щоб не звабити жонатого. І я таки звабила його. В пісні #НЕ_ОРИ_МАМ

Jerry Heil — #ОВЕРДРУЖБА_НЕДОСЕКС

— Я ніколи в житті не закохувалася. А мені 25, на хвилиночку. Влітку дещо змінилося, я щось подібне відчула. Але мені ЗДАВАЛОСЯ. Бо ОВЕРДРУЖБА і НЕДОСЕКС — це ні те, ні інше: треба визначатись або прощатись із кукухою.

Jerry Heil — #LULLABY (#КОЛИСКОВА)

— Коли у тебе в голові є ідеал партнера, так важко не приміряти його на кожного, хто може підійти на цю роль. Це відсіює непотрібні стосунки, але ти ризикуєш одягнути в цю ілюзію того, хто більш-менш на неї схожий. І ти знаєш, що станеться далі.

Jerry Heil — #ГОЛОЮ

— Коли він роздягає тебе очима — круто! Ідеально, коли він зумів роздягнути тебе від комплексів, дитячих і дорослих страхів, ревнощів, соціальних масок. Він знає тебе чистою, справжньою, ГОЛОЮ. Не оголивши душу, не знатимеш, хто дійсно любить її без одягу.

Jerry Heil — #ОСОБИСТЕ

— Місцями пророча пісня, написана декілька років тому, як і всі в цьому альбомі. Проте ця — одна з моїх найдревніших, написаних ще в час, коли я співпрацювала з лейблом VIDLIK. Вона про інтимні почуття, про душевний конект. Писалася потоком: перший куплет і приспів прийшли мені в шумному метро, де навіть своїх думок не чути. Другий же куплет написався після того, як я прожила сценарій першого, ніби дійсно напророчила. Другий куплет став висновком історії. І чомусь англійською.

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