Тіна Кароль – Хороший парень: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Українська співачка Тіна Кароль продовжує дивувати публіку своїм новим образом та репертуаром. Після релізу свого нового альбому «Красиво» артистка представила і новий кліп на трек «Хороший парень».

Дивитися прем’єру кліпу Тіна Кароль – «Хороший парень» онлайн:

У новому відео Тіна Кароль постала в образі чоловіка-грабіжника, який був одягнений у сірий спортивний костюм та оранжеву балаклаву. Аби передати дух 2000-х, артистка станцювала хіп-хоп. А наприкінці відео зірка з’явилася у своєму образі з кліпу «Скандал» та шокувала усіх, поцілувавши саму себе.

Тепер фанати Тіни Кароль з нетерпінням чекають на нові роботи співачки. Адже стало зрозуміло, наскільки зірка змінила образ кардинально.

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