Монстр: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер фільму «Монстр».

Монстр – дивитися трейлер онлайн:

Драма заснована на однойменному романі Волтера Діна Майерса. Фільм розповідає про 17-річного Стіва Хармона – студента з Гарлему, який захоплюється фотографією. Він вплутується в історію, через яку може провести залишок життя у в’язниці.

Головну роль виконав Келвін Харрісон-молодший. Також у фільмі зіграли Джеффрі Райт, Дженніфер Хадсон, репери A $ AP Rocky і Nas, Джон Девід Вашингтон, Джаррел Джером, Дженніфер Ель і Тім Блейк Нельсон. Режисером виступив Ентоні Мандлер.

Прем’єра фільму «Монстр» на Netflix запланована на 7 травня 2021 року.

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