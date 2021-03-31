Ірина Сопонару – про найбільш невдалий флірт

За лаштунками Improv Live Show відома акторка-гумористка розкрила секрети особистого життя

Способи флірту кожного індивідуальні. Інколи «підкати» чоловіків до жінок ставлять у ступор. Через це акторка «Жіночого Кварталу» та учасниця Improv Live Show, яке щовівторка показує Новий канал, Ірина Сопонару потрапила в цікаву історію.

– Якось зі мною дуже «оригінально» фліртував хлопець, – розповіла гумористка за лаштунками шоу. – Він підійшов і почав говорити: «Ой, ви знаєте, мені здається, що я вас десь бачив». Я ж то почала загравати у відповідь, жартувати. Відповіла: «Напевно, уві сні?» А він мені на це: «Так, напевно, у кошмарі». Все, завіса.

Ірина Сопонару зізнається, що не обділена чоловічою увагою. Вона часто ходить на побачення, навіть за кордоном. Але найкраще з усіх все рівно відбулося в Україні.

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Одними побаченнями, звісно, ніколи не обходиться.

– Чоловіки дарують мені абсолютно різні подарунки. Я ж прихильниця ювелірних виробів, прикрас, – каже учасниця шоу Нового каналу. – Але цікаво, що найкоштовніший презент отримала від своєї подруги. Це діамантові сережки. Тепер вона той чоловік, з яким я зустрічаюся (сміється).

Дивіться повний випуск гумористичного шоу Improv Live Show, де взяли участь Ірина Сопонару, Тетяна Песик та Ірина Гатун на сайті та на YouTube Нового каналу. Свіжі випуски вмикайте щовівторка о 20:00 в ефірі телеканалу.