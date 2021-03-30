Іра Сопонару – про краще побачення в житті

Українська гумористична актриса пригадала, як кавалеру вдалося її здивувати

Сьогодні Ірина Сопонару стане однією із запрошених зіркових учасниць Improv Live Show, яке успішно показує Новий канал. І хоча в новому випуску шоу Ірі дістанеться імпровізація «Офіціант», а не «Швидкі побачення», дівчина вирішила за лаштунками проекту поділитися своїми спогадами про краще в житті побачення. Цікаво, що гіршого у неї ніколи не було. Яка щаслива!

– Ходила на побачення в Таїланді, Куала-Лумпурі, в Лондоні, але найкраще було в Києві, в Музеї темряви. Це був класний досвід, оскільки я дуже боюся темряви. Екскурсію по музею проводить незрячий гід, триває вона дві з половиною години. Перших двадцять хвилин у мене була дика паніка, а потім я настільки звикла, що коли все закінчилося, засмутилася. Там п’ять різних локацій. Тобі дають можливість прожити досвід, з яким щодня стикаються незрячі люди, – поділилася Іра Сопонару.

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Таке чудове побачення повністю спланував кавалер дівчини, і це було одне з їхніх перших побачень. Після нього в Іри Сопонару залишилися лише позитивні емоції. Вчіться, хлопці!

– Я вважаю, що це було дуже хитро з боку чоловіка, тому що я обмацала його під час побачення просто всього, адже мені треба було чогось торкатися, щоб орієнтуватися, – зі сміхом розповіла актриса.

Не пропусти новий випуск Improv Live Show з Ірою Сопонару вже сьогодні о 20:00 на Новому каналі