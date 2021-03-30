Тетяна Песик розповіла, як Володька танцював їй стриптиз

Українська акторка-гумористка за лаштунками Improv Live Show, яке показує Новий канал, зізналась, які подарунки отримує від друзів та залицяльників

Хто ж не знає легендарну сценічну гумористичну пару «Танька і Володька»? Актори Тетяна Песик та Тарас Стадницький, які перевтілюються у цих персонажів, хороші друзі вже протягом багатьох років. За лаштунками Improv Live Show, яке щовівторка показує Новий канал, Таня Песик поділилась особистими секретиками. Гумористка розповіла, які отримує подарунки від «сценічного хлопця», та як той танцював їй стриптиз.

– У день народження партнер по сцені Тарас Стадницький зазвичай дарує мені книги Стівена Кінга. Ми його обожнюємо, – ділиться акторка «Жіночого Кварталу». – Ще, пам’ятаю, якось зробили мені класний сюрприз-розіграш. Я не планувала святкувати, друзі теж запевнили, що нічого гучного не буде, а врешті раз – і свято. Ще й стриптизера замовили. Я була шокована, адже це сталося вперше у моєму житті. А найсмішніше, що він був у костюмі Володьки.

Особистий ТОП-5 фільмів березня від учасника Improv live Show Кості Трембовецького

Відомий гуморист розповів, що його мотивує худнути

Таня Песик зізнається, що не вміє робити подарунки. А ще частенько отримує дуже дивні презенти.

– Якось отримала кавове дерево, – розповідає Песик Новому каналу. – Це для мене дивний подарунок. Адже то просто дерево, на яке наклеєні кавові зерна. І стоїть воно в мене на підвіконні – жодної користі. Дорогих подарунків від кавалерів теж не пригадую. Айфонів точно не дарували (сміється).

Дивіться гумористичне шоу Improv Live Show, де візьмуть участь Тетяна Песик, Ірина Сопонару та Ірина Гатун, уже сьогодні, 30 березня, о 20:00 на Новому каналі.