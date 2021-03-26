Особистий ТОП-5 фільмів березня від учасника Improv live Show Кості Трембовецького

Зірка Нового каналу поділився добіркою кіно, яке найбільше вразило його цього місяця

Думаєш, що ти справжній кіноман, оскільки дивишся фільми щовихідних? Не хочемо тебе засмучувати, але справжній кіноман – це учасник Improv live Show Костя Трембовецький. Адже хлопець настільки любить кінематограф, що дивиться нові фільми щодня! А тому саме він відповідає за щотижневу рубрику «Кінотоп від сценариста» на Новому каналі. Цієї п’ятниці колишній сценарист, а нині зірка Improv Live Show (Новий канал) Костя Трембовецький склав особистий ТОП-5 фільмів, які подивився у березні 2021-го, і радить подивитися тобі.

«Мінар»

Історія корейської сім’ї, яка переїжджає жити на ферму в Арканзасі. Продовження захоплення Голлівуду південнокорейськими режисерами. Один з головних претендентів на «Оскар» Лі Айзек Чанг екранізував історію власного дитинства про те, як живеться родині емігрантів у середній смузі Америки. Дуже тонка, ніжна, чесна і життєстверджуюча картина, обов’язкова до перегляду всім, хто хоч раз замислювався про отримання грін-карти.

«Батько»

Фільм розповідає про 80-річного чоловіка на ім’я Ентоні, а також про його доньку Анну, яка давно живе самостійно і вже не може особисто піклуватися про батька. Жодна доглядальниця не витримує старечих витівок Ентоні, він постійно намагається втекти з дому. Ще один фільм-номінант на «Оскар», який якщо і візьме статуетки, то, швидше за все, за акторські перфоманси, адже цілком лежить на плечах двох акторів – Ентоні Хопкінса та Олівії Коулман. Старіння батьків – це дуже хвора і важка тема, яку легко перетворити на неякісну мильну драму. Але з акторами, які так точно і чесно впіймали цей настрій, вийшло дуже сильне кіно.

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«Ліга Справедливості» Зака Снайдера

У 2017 році в кінотеатрах вийшла «Ліга Справедливості», режисером якої був Зак Снайдер. Але через трагедію в родині йому довелося покинути знімальний процес, і дозняти фільм довірили Джосу Відону. Щоправда, так вийшло, що він не дозняв, а перезняв відсотків 50 фільму, а ще відсотків 30 просто вирізав, і на всі ці зміни пішло більше ста мільйонів доларів. Зрештою в кінотеатрах вийшов «франкенштейн» Відона, який, зрозуміло, провалився. І ось майже через п’ять років Заку Снайдеру дали можливість показати світу свою оригінальну версію цього фільму.

Не можу сказати, що це хороше кіно, але якщо ви дивилися театральну версію, то вам обов’язково варто оцінити й цю, щоб зрозуміти масштаб змін. В історії з’явився сенс, лиходій тепер мотивований, тупих жартів більше немає, Кіборг і Флеш вже не персонажі для меблів, ну, і в усього цього з’явилася загальна атмосфера, нехай це й атмосфера 4-годинного біблійного пафосу.

«Одна ніч у Маямі»

Культові для афроамериканців фігури Мухаммед Алі, Малкольм Ікс та Джеймс Браун збираються в одному місці, щоб обговорити свою роль у культурних і соціальних переворотах в 60-ті роки. Це ще один фільм з оскарівської програми. Що вдієш, місяць такий. Унікальне кіно. По-перше, тому що вся дія в ньому відбувається в одну ніч, та й практично на одній локації. По-друге, хоч це й історія про реальних людей, при цьому вона абсолютно вигадана. У картині видатні історичні особистості показані як справжні люди, якими також керують страхи та сумніви. Як говорив Дядя Бен Людині-Павуку: «З великою силою приходить велика відповідальність». Так само і з великою популярністю, і герої фільму це усвідомлюють. Багатьом нашим знаменитостям не завадило б подивитися цей фільм і теж усвідомити.

«Мовчання ягнят»

Культовий фільм про агента ФБР, якому, щоб знайти серійного маніяка, доводиться консультуватися з іншим, ще більш страшним маніяком.

Не все ж нове кіно дивитися, іноді треба й до класики повертатися. Всі навіть ті, хто не дивився цього фільму, знають персонажа Ганнібала Лектера, за якого Ентоні Хопкінс отримав «Оскар». Та мало хто знає, що це був рекорд за найменшою кількістю екранного часу для актора, який отримав «Оскар». Ганнібал Лектер був на екрані лише 16 хвилин, і зміг назавжди увійти в історію кіно.

Взагалі, дуже цікавий ефект від перегляду цього фільму через довгий час. При перегляді мене відвідала крамольна думка, що він міг би обійтися й без Ганнібала Лектера, адже головний герой – Кларисса Старлінг. І це той самий сильний жіночий образ, який зараз так хочуть бачити жінки на екранах, а натомість отримують Диво-Жінок і Капітанів Марвел. І культова остання сцена Ганнібала (жодних спойлерів) ніяк не впливає ані на історію Кларисси, ані на сюжет фільму в цілому. Тому й дивує, наскільки ця сцена і цей образ вкоренилися у головах людей. Мабуть, фільм «на один раз», але не тому, що він поганий. Просто перший раз буде настільки хвилюючим, що повторити ці почуття просто неможливо.

Поки ти переглянеш усі фільми за рекомендацією Кості Трембовецького, вже настане вівторок. А це означає, що о 20:00 можна буде увімкнути Новий канал і дивитися другий сезон улюбленого Improv Live Show.