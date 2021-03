Кріс Дженнер прокоментувала розлучення Кім Кардаш’ян та Каньє Веста

Глава сімейства Кардаш’ян-Дженнер вбила останню надію на примирення пари

Новина про розлучення Кім Кардаш’ян та Каньє Веста стала справжнім ударом для прихильників подружжя. Усі до останнього сподівалися, що папа все ж таки помириться і до офіційного брейкапу справа не дійде. Але, схоже, що примирення не буде. Принаймні, такі висновки можна зробити після коментарів Кріс Дженнер.

В ефірі шоу «The Kyle & Jackie O Show» мама Кім поділилася своєю думкою щодо розриву доньки з Каньє Вестом.

– Усе, чого я хочу, – це щоб ці двоє були щасливі. І я хочу, аби діти також були щасливі. Думаю, ми всі хочемо цього для наших родин – мати можливість кохати та цінувати одне одного і щоб все було добре, – прокоментувала ситуацію Кріс.

Кріс Дженнер зауважила, що намагається не втручатися в стосунки Кім та Каньє. Також вона поки не знає, чи розповість Кім про своє розлучення в фінальному сезоні шоу «Keeping Up With the Kardashians».

Фото: Getty Images

