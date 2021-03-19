Чоловік Єлизавети ІІ нарешті повернувся в Букінгемський палац

Принца Філіпа виписали з лікарні після операції на серці. 99-річний британський монарх одужує після операційного втручання.

В кінці лютого він був терміново госпіталізований в одну з лондонських лікарень. Тоді Букінгемський палац повідомляв: «Герцог Единбурзький залишається в лікарні, де йому надають медичну допомогу в зв’язку з інфекцією. Він відчуває себе краще і добре реагує на лікування. Але залишиться в лікарні протягом ще декількох днів».

За ​​інформацією інсайдерів, королівська родина огородила принца Філіпа від новин про скандальне інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі для Опри Вінфрі. Зайві переживання зараз герцогу зовсім ні до чого. Бажаємо швидшого одужання!

Фото: Getty Images

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