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Гейлі Бібер зізналася, чому вийшла за Джастіна так рано

Гейлі Бібер зізналася, чому вийшла за Джастіна так рано

Селебріті розповіла, що змусило її прийняти таке рішення

Таємне весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін стало справжньою сенсацією для американського шоу-бізнесу. Великий інтерес виклала навіть не секретність події, а сам факт, що зірки наважилися на шлюб у дуже ранньому для заходу віці. На момент церемонії Джастіну було 24 роки, а Гейлі – 21 рік.

І ось нарешті у свіжому інтерв’ю для видання ELLE модель пояснила, чому вони вирішили одружитися так рано.

Гейлі Бібер зізналася, чому вийшла за Джастіна так рано

«Ми багато чого побачили для свого віку. Ми обидва прожили досить життя, щоб знати, чого хочемо», – поділилася дружина Бібера.

Таким чином Гейлі Бібер підкреслила, що для їхньої пари це було цілком правильне рішення. Але у нього були і свої негативні наслідки. Наприклад, у її бік посипалися звинувачення у тому, що весілля з Бібером – це лише черговий піар задля популярності.

«Я дійсно так його люблю. Я бачу з ним вічність», – запевнила Гейлі.

І хоча у подружжя все складається добре, проте вони відвідують сімейного психотерапевта для гармонійного розвитку стосунків.

Фото: Getty Images

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