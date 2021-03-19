Гейлі Бібер зізналася, чому вийшла за Джастіна так рано

Селебріті розповіла, що змусило її прийняти таке рішення

Таємне весілля Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін стало справжньою сенсацією для американського шоу-бізнесу. Великий інтерес виклала навіть не секретність події, а сам факт, що зірки наважилися на шлюб у дуже ранньому для заходу віці. На момент церемонії Джастіну було 24 роки, а Гейлі – 21 рік.

І ось нарешті у свіжому інтерв’ю для видання ELLE модель пояснила, чому вони вирішили одружитися так рано.

«Ми багато чого побачили для свого віку. Ми обидва прожили досить життя, щоб знати, чого хочемо», – поділилася дружина Бібера.

Таким чином Гейлі Бібер підкреслила, що для їхньої пари це було цілком правильне рішення. Але у нього були і свої негативні наслідки. Наприклад, у її бік посипалися звинувачення у тому, що весілля з Бібером – це лише черговий піар задля популярності.

«Я дійсно так його люблю. Я бачу з ним вічність», – запевнила Гейлі.

І хоча у подружжя все складається добре, проте вони відвідують сімейного психотерапевта для гармонійного розвитку стосунків.

Фото: Getty Images

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