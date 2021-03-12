MONATIK, ТНМК і не тільки: оголошено перших хедлайнерів шоу YUNA 2021

YUNA 2021! Читай, які сюрпризи чекатимуть на тебе на музичній премії

Організатори 10-ої церемонії Національної музичної премії YUNA на честь ювілею премії готують грандіозне двохденне шоу, яке відбудеться 30 та 31 березня у київському Палаці «Україна». Так, сьогодні стали відомі імена деяких артистів, які будуть вражати своїми виступами гостей шоу. Це — MONATIK, ТНМК, MELOVIN та TVORCHI.

YUNA 2021: Відкрито імена перших хедлайнерів

Кожен із цих виконавців представить виступ у своєму форматі: у когось це буде попурі, у когось — ексклюзивний номер з окремою піснею. Деталі кожного з виступів залишаться таємницею до самої церемонії.

Нагадаємо, раніше оргкомітет YUNA оголосив імена перших чотирьох учасників церемонії 2021 року. Ними стали The HARDKISS, Артем Пивоваров, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ та Alina Pash.

Цьогоріч масштабна церемонія YUNA 2021 буде проводитися протягом двох днів — це будуть два різні шоу. У кожен із днів церемонія розпочинатиметься ходою зірок української музичної індустрії по червоній доріжці. Урочистий захід пройде із дотриманням всіх необхідних заходів безпеки, які будуть актуальні на момент події.

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