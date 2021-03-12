TAYANNA — «Плачу і сміюся»: слухаємо ремікс на інтимний хіт!

Співачка продовжує історію свого останнього альбому «Жіноча сила»

Влітку у TAYANNA вийшов міні-альбом «Жіноча сила», який одразу потрапив до списку «10 найпопулярніших релізів» за версією музичного сервісу Apple Music. Один з синглів «Жіночої сили» — «Ейфорія» — не виходить з топів українських радіостанцій та постійно перебуває в гарячій ефірній ротації. Але на цьому історія альбому не зупиняється.

Сьогодні співачка випускає ремікс на одну з пісень «Жіночої сили» — лірично-інтимну «Плачу і сміюся». Автором реміксу виступив саундпродюсер FIMARO, який побачив пісню в танцювальному жанрі EDM. «Плачу і сміюся» написав та подарував співачці відомий композитор та автор пісень Сергій Підкаура.

— Він зміг дуже тонко відчути мій настрій та розкрити тогочасний стан душі. Це великий дарунок долі: мати поряд таку людину, з якою можна розділити як радість, так і сльози, — так прокоментувала історію створення композиції сама TAYANNA.

Нагадаємо, що альбом «Жіноча сила» вийшов 26 червня на лейблі Secret Service Digital & Publishing. До нього увійшли 5 україномовних треків, присвячених «сильним жінкам, що самостійно визначають своє життя». Над релізом TAYANNA працювала зі своїм саундпродюсером Віталієм Телезіним. Надихаючись естетикою 1980-х і використовуючи вінтажні синтезатори, вони створили танцювальний і водночас життєствердний альбом, в якому є багато оптимізму та мотивації.

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