Принц Вільям відреагував на звинувачення Меган Маркл

Герцог Кембриджський різко відповів британському журналісту

Скандальне інтерв’ю Меган Маркл та принца Гаррі продовжує набирати обороти. Цього разу висловитися щодо звинувачень герцогів Сассекських наважився принц Вільям.

Хоча офіційні представники Букінгемського палацу вирішили окремо розбиратися з кожним звинуваченням Меган, принц Вільям виступив на захист своєї родини публічно.

Нещодавно британські журналісти підкараулили принца Вільяма біля школи у Стратфорді. Вони одразу вирішили дізнатися, чи правдиві звинувачення щодо расизму на адресу Меган Маркл та її сина Арчі. Тут представник королівської родини і вирішив порушити мовчання.

Breaking: Prince William has become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by Harry and Meghan’s interview. He says he hasn ‘t spoken to his brother yet but will do and royals very much not a racist family. pic.twitter.com/WPtjexzARN

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 11, 2021