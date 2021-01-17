Alyona Alyona виборола дві нагороди на Music Moves Europe Talent Awards 2021

І заробила € 15 000 на просування своєї музики

У Нідерландах відбувся щорічний музичний фестиваль Eurosonic Noorderslag (ESNS), на якому визначають кращих виконавців року з усієї Європи. Потрапити до переліку лауреатів велика удача, а стати переможцем – міжнародне визнання. Адже лауреати премії – це артисти, музика яких уособлює сьогоднішнє і майбутнє звучання Європи.

Серед сотні виконавців поборотися за премію Music Moves Europe Talent Awards 2021, яка пройшла в рамках фестивалю, змогли всього лиш 16 артистів. І серед них була українська репер Alyona Alyona! За результатами голосування Альона перемогла відразу в двох своїх номінаціях – стала лауреатом MME Talent Awards 2021 і набрала найбільше голосів у категорії Public Choice Award. Тобто стала улюбленицею меломанів.

«Європейська премія Music Moves Europe Talent Awards @mme_awards. Абсолютно всі номінації в моєму житті з’являлися неочікувано. Але завжди було неймовірно приємно. Особливо номінації закордоном. Коли люди не знають твоєї мови, але щиро відчувають твій вайб і намагаються зрозуміти твій меседж – ти розумієш, що робиш музику не дарма, – прокоментуала співачка на своїй сторінці в Instagram. – Головний меседж премії – об’єднувати та просувати європейську культуру. Тисячі претендентів на номінацію докладають зусилля для того, щоб продемонструвати свою творчість перед широким загалом. Із них всього лише 16 стають номінантами. Нагороду отримують 8. І один – приз глядацьких симпатій. Мені надзвичайно приємно, що організатори врахували мою кандидатуру, адже це дало змогу не тільки познайомитись з визнаними виконавцями, але й вкотре представити нашу країну на велику аудиторію. На світлині ви можете побачити тих артистів, яких можна розглянути для поповнення у свою музичну добірку, вони справді круті.

Для мене честь просто бути серед номінантів. Честь – представляти Україну там. Честь – отримати цю нагороду та нагороду глядацьких симпатій!

А також я дякую кожному з вас за віддані голоси, за підтримку, за віру в мене. Ви надзвичайні!!! ❤️❤️❤️

Далі – буде».

Alyona Alyona отримала грошовий приз у розмірі 10 000 євро, додатково 5000 євро за перемогу в номінації Public Choice Award і запрошення зняти лайв-сесію в студії Deezer в Парижі.

Вітаємо і пишаємося!

Фото – @alyona.alyona.official

Більше новин:

Набрала десяточку: Джамала показала фото в купальнику та розсекретила свою вагу

Селена Гомес випустила кліп на першу пісню іспанською