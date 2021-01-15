Селена Гомес випустила кліп на першу пісню іспанською

Популярна виконавиця неодноразово зізнавалася, що мріє записати кілька іспаномовних треків, і в 2021 році, нарешті, змогла реалізувати задумане

Хоча сама Селена Гомес родом з Техасу, у виконавиці є мексиканські корені. І. щоб віддати данину поваги історії своєї сім’ї, Гомес записала трек De Una Vez іспанською мовою і випустила до нього кліп. Назва пісні перекладається як «Відразу»: «Це початок того, чим я так довго хотіла зайнятися. Сподіваюся, ви так само полюбите це, як і я », – написала співачка на своїй сторінці в Instagram.

Нова пісня – це історія самодостатньою дівчини, яка розлучилася з коханим «раз і назавжди», і стала сильнішою, ніж була раніше. Багато фанів впевнені, що трек присвячений екс-бойфренду Гомес – Джастіну Біберу, розрив з яким дівчина переживала довго і болісно.

Фото: @selenagomez

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