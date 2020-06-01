Після іронічного фіта з Kyivstoner alyona alyona повертається з новим синглом і відео до нього

У новій роботі alyona alyona транслює добре знайому істину: щоб зрозуміти людину, потрібно пропустити крізь себе її почуття і переживання – без проекції власного життя і емоцій.

– Для більшості людей я стала відомою за один день. Але насправді я пройшла великий шлях. Довжиною в життя …- розповідає alyona alyona. – Все, що я переживала, бачила, відчувала – відбивається у багатьох моїх треках. У цьому є якась сповідь. Тому що я не ідеальна, і щоб бути тим, ким я є зараз, мені довелося пройти крізь злети і падіння. Я не пишаюся всім, що робила в житті. Але я і не цураюся цього. І якби мені запропонували вибрати іншу дорогу, я б вибрала свою ще раз. Тому що «свій шлях я не віддам ніколи і нікому».

Трек «Пам’ятаю» доповнює ролик, що складається з нарізки відео за участю дітей та підлітків. «Ідея народилася ще шість років тому, коли я вивчав посттравматичний синдром», розповів режисер відео Анатолій Сачивко. Складні образи розкриваються через прості речі, знайомі з дитинства – сірникову коробку, спортивний майданчик, огороджений сіткою… У кожній миті ролика захована історія. Хтось зуміє її прочитати, а для когось кліп залишиться просто сумбурним набором кадрів.

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