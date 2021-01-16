Набрала десяточку: Джамала показала фото в купальнику та розсекретила свою вагу
Співачка заявила, що починає боротьбу із зайвими кілограмами
37-річна співачка Джамала – щаслива мама двох дітей. Разом із чоловіком Сеїтом-Бекіром Сулеймановим вона виховує дворічного сина Еміра та восьмимісячного сина Селіма. Незважаючи на те, що артистка стала мамою вдруге зовсім недавно, виглядає вона просто приголомшливо. Підписники навперебій розхвалюють її фігуру в соціальних мережах.
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Але, схоже, новорічні свята позначилися на струнких формах Джамали. Про це українська співачка розповіла на офіційній сторінці в Instagram. За словами зірки, вона набрала десять зайвих кілограмів і почала боротьбу з ними. До посту Джамала прикріпила архівне фото в купальнику.
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«Тут я важу 59 кг, зараз моя вага – 69 кг, – написала в Instagram певица. – Просто залишу ці фото тут. Як мотивацію. Отже, розпочинаю боротьбу з накопиченою «десяточкою»! Якщо цікаво, буду ділитися з вами своїми успіхами і новими правилами».
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