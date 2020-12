Документальний фільм про Біллі Айліш: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Apple TV+ представив трейлер документального фільму «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry».

Документальний фільм про Біллі Айліш – дивитися трейлер онлайн:

Документалка буде цілком присвячена американській співачці Біллі Айліш. Вона розкажешлях зірки до успіху та процес запису дебютного альбому «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», а також покаже, як змінювалося життя Біллі Айліш за цей період.

Режисером фільму став Ар Джей Катлер. Саме він зняв документальні стрічки про акторів Марлона Брандо та Джона Белуші та фільм «Вересневий номер» про найбільший номер журналу Vogue, випущений у вересні 2007 року.

Прем’єра документального фільму про Біллі Айліш відбудеться 26 лютого 2021 року на стрімінговому сервісі Apple TV+.

