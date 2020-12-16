Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп святкуватимуть Різдво окремо

Королівське подружжя проведе свято без своєї родини

Цього року представники британської королівської родини не зберуться разом на Різдво. А все через пандемію коронавірусу та карантин.

Уряд Великобританії оголосив заборону на збори більше трьох сімейств в ці дні. А через те, що у монаршій родині четверо дітей та вісім внуків, у шести з яких вже теж є сім’ї, такий формат святкування може бути небезпечним.

За традицією, зазвичай різдвяні свята королівська родина Великої Британії проводила разом у Сандрінгемі, в королівському маєтку в Норфолку, за великим столом. Цього року Єлизавета II і принц Філіп святкуватимуть Різдво у Віндзорі. Принц Чарльз із герцогинею Корнуольскою святкуватимуть в своєму маєтку в Глостері, а Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми – з сім’єю герцогині. Принца Гаррі і Меган Маркл вперше проведуть Різдво в США.

Фото: Getty Images

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