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Порушення традицій: Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп святкуватимуть Різдво окремо

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп святкуватимуть Різдво окремо

Королівське подружжя проведе свято без своєї родини

Цього року представники британської королівської родини не зберуться разом на Різдво. А все через пандемію коронавірусу та карантин.

Уряд Великобританії оголосив заборону на збори більше трьох сімейств в ці дні. А через те, що у монаршій родині четверо дітей та вісім внуків, у шести з яких вже теж є сім’ї, такий формат святкування може бути небезпечним.

За традицією, зазвичай різдвяні свята королівська родина Великої Британії проводила разом у Сандрінгемі, в королівському маєтку в Норфолку, за великим столом. Цього року Єлизавета II і принц Філіп святкуватимуть Різдво у Віндзорі. Принц Чарльз із герцогинею Корнуольскою святкуватимуть в своєму маєтку в Глостері, а Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми – з сім’єю герцогині. Принца Гаррі і Меган Маркл вперше проведуть Різдво в США.

Фото: Getty Images

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