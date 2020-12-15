Джастін Бібер готує різдвяну пісню

У записі взяв участь хор медпрацівників Великобританії

Канадський співак Джастін Бібер записав різдвяний трек. Цей спеціальний благодійний проект разом з хором лондонських медичних працівників записав спеціальний благодійний різдвяний сингл. Про це повідомляє AP.

Фактично, хор з медсестер, лікарів та іншого медичного персонажу переспівав разом з Бібером його пісню Holy. Запис хору проходив на знаменитій лондонській студії Abbey Road Studios.

Хор, до складу якого входять медсестри, лікарі та інший медичний персонал, що працює в службі охорони здоров’я британської столиці, приєднався до канадської поп-зірки для виконання спеціальної версії його пісні Holy.

We’re beyond excited to finally share the news!!! We’re back together with our old friend @justinbieber, singing our hearts out on this new version of his gorgeous song ‘Holy’, all to raise money for @NHSCharities and @LG_NHS! Out Friday 18 Dec#NHSBieber4XmasNo1 pic.twitter.com/m5eCKBzZf9 — The NHS Choir (L&G) (@Choir_NHS) December 13, 2020

Цікаво, що це вже не перша історія, яка пов’язує лондонський медичний хор та Джастіна Бібера. У 2015 році саме він змагався зі співаком за перемогу в чарті Різдвяна пісня №1. Тоді Бібер закликав мільйони своїх шанувальників підтримати хор, а не його. І хористи таки зайняли своє перше місце.

– Приємно возз’єднатися з хором, з яким ми ділимо кумедну історію з британських чартів. Особливо в ці важкі часи я радий приєднатися до них для створення благодійного сингла, який принесе користь працівникам NHS, які опинилися на передовій цієї пандемії, і віддати належне їх неймовірній самовіддачі, – сказав Бібер.

Прем’єра пісні відбудеться 18 грудня. Весь прибуток піде на благодійні цілі Національної служби охорони здоров’я.

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