Джастін Бібер готує різдвяну пісню

У записі взяв участь хор медпрацівників Великобританії

Канадський співак Джастін Бібер записав різдвяний трек. Цей спеціальний благодійний проект разом з хором лондонських медичних працівників записав спеціальний благодійний різдвяний сингл. Про це повідомляє AP.

Хор, до складу якого входять медсестри, лікарі та інший медичний персонал, що працює в службі охорони здоров’я британської столиці, приєднався до канадської поп-зірки для виконання спеціальної версії його пісні Holy.

We’re beyond excited to finally share the news!!! We’re back together with our old friend @justinbieber, singing our hearts out on this new version of his gorgeous song ‘Holy’, all to raise money for @NHSCharities and @LG_NHS!

Out Friday 18 Dec#NHSBieber4XmasNo1 pic.twitter.com/m5eCKBzZf9

— The NHS Choir (L&G) (@Choir_NHS) December 13, 2020