Шрека визнали національним надбанням США

Також до списку увійшли фільми «Темний лицар», «Механічний апельсин», «Бріолін» та «Диявол ніколи не спить»

Анімаційний фільми «Шрек» внесли до Національного реєстру американських фільмів в Бібліотеці конгресу. Окрім цього, до реєстру увійшли ще 25 фільмів. Всього до колекції входить більше 800 стрічок.

Внесення «Шрек» до Національного реєстру американських фільмів означає, що кінопроект буде збережений відповідно до положень Закону про національну безпеку фільмів. Критерієм для відбору картин є їх культурне, історичне та естетичне значення.

Національний реєстр американських фільмів заснували в 1989 році. Метою було збереження кіноспадщини. Щоб фільм потрапив до реєстру, з моменту його виходу має пройти не менше десяти років.

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