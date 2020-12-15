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15 декабря
С кольцом: Дакота Джонсон вышла замуж?
Звезду «Пятьдесят оттенков серого» подозревают в тайной свадьбе
Американская актриса Дакота Джонсон недавно была замечена с обручальным кольцом на пальце. Теперь западные медиа поговаривают, что селебрити вышла замуж за фронтмена Coldplay Криса Мартина.
Кольцо актрисы удалось рассмотреть фотографам во время прогулки Дакоты Джонсон на одной из улиц Западного Голливуда.Знаменитость была одета в длинную шубу, светлые брюки и теплую кофточку в клетку. Особое внимание привлекло и сама кольцо на безымянном пальце.
На фото видно, что палец Дакоты Джонсон украшает кольцо с огромным изумрудом. Теперь фанаты подозревают пару или в помолвке или в тайном свадьбе. Сама Дакота Джонсон и Крис Мартин комментариев не дают.
Фото: Getty Images
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