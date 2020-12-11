ТНМК – Хороший рік / Поганий рік : прем’єра пісні!

Легендарна українська група заспівала про особисті перемоги і очікуваннях в 2020

Хлопці із ТНМК в кінці року потішили фанатів свіжим треком. Артисти поділилися в тексті своїми переживаннями і подіями, які відбулися протягом року. Фоззі приділив кілька рядків своїм близнятам, які народилися у квітні, а Фагот заспівав про плани, яким не судилося втілитися. В пісня «Хороший рік / Поганий рік» використовується багато семплів з кіно, серіалів і мультфільмів. Які пасхалки заховані в синглі стане відомо після конкурсу, який група проведе в соцмережах. Фінальна версія треку – це результат тривалих пошуків, більше 50-ти варіантів та колаборація з відомим київським Big Band Денніса Аду.

Презентація пісні повинна була відбутися під час концерту 6 грудня. Але COVID-19 підкосив ТНМК, тому виступ перенесли на 20 лютого, а реліз пісні стався онлайн. Ексклюзивно для Нового каналу музиканти розповіли, який меседж вкладали в трек… і як перенесли хворобу.

– Навіть у такому році можна знайти позитив. Навіть так – треба його знайти обов’язково, тому що мінуси 2020-го зашкалюють, так можна і впасти). Зрозуміло, що плюсів менше, але вони точно є.

– ТНМК продовжує радувати цікавими колабораціями. Цього разу із джаз-бендом. На які музичні експерименти надихнула вас ця співпраця?

– В нас давно існувала спеціальна програма Jazzy, ми її грали спільно зі Схід Side. Минулого року для leopolis Jazz Fest ми її повністю переробили з Big Band Денніса Аду. Цього року хотіли показати це шоу і в Києві. Тепер от перенесли на 20 лютого – суцільні заборони навколо.

– Чи чекати на кліп до цього треку? Можливо, можете розповісти про ідею відео?

– Поки вирішили зробити лірик-відео, воно готується до релізу. Кліп – це довго, саме ця пісня прив’язана до зустрічі 2021-го року і підбивання підсумків 2020-го.

– Як гурт переніс COVID?

– Без важких форм, дякувати здоров’ю, тонусу та генетиці. Наш чат перетворився на якийсь аптечний тред – ліки, поради, діагнози, результати тестів. Але головне – подолали.

– Яким би мемом ви описали 2020?

– Давайте дочекаймося вже 2021-го, тоді видихнемо та оберем найкращий мем. Щось з маскою, мабуть.

– У соцмережах ви анонсували вихід пісень, які були написані давно. Ми почуємо їх у новому альбомі? Чи змінилося їхнє звучання?

– Робота ще триває, але вже можна зізнатися, що ми зробили кілька колаборацій з молодими бітмейкерами. Намагалися винайти баланс між старою та новою школою.

Що ж, чекаємо на новий альбом від ТНМК. Музиканти анонсували його вихід у наступному році.

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