Віра Кекелія – «Люби Мене»: прем’єра пісні, натхненної творчістю Ліни Костенко

Українська артистка вперше показала сина в новому кліпі

Співачка Віра Кекелія представила новий авторський сингл «Люби Мене», на створення якого її надихнув вірш Ліни Костенко «Розкажу тобі думку таємну». Рядки-освідчення звучать у фіналі пісні та супроводжують найчуттєвіший момент однойменного mood-відео: чорно-білий кадр на контрасті з яскравими емоціями – Віра, чоловік Роман та, вперше, їхній маленький син Іван. Чиста любов очима Марти Адамчук, яка виступила режисером відео.

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Пісня довго чекала свого часу – Віра написала її у непростий період життя, відклала і, переслухавши нещодавно, знайшла в ній абсолютно нові сенси:

– Мені захотілося додати наші сімейні кадри саме до цього відео, тому що пісня «Люби Мене» має особисто для мене велике значення, – поділилася співачка. – Колись я вклала в цю композицію свої переживання. Тоді вони здавались мені такими важливими. З появою сина я на багато чого подивилася по-іншому, а минулі переживання поступились місцем по-справжньому важливим речам. Життя подарувало нові цінності, і найголовніша з них – моя родина.

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