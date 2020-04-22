Український музикант став «дабл-батьком»

Один з лідерів гурту ТНМК Олександр «Фоззі» Сидоренко став батьком двійнят. Першим про це встиг повідомити його колега Олег «Фагот» Михайлюта своєму Instagram.

«Сьогодні мій соул браза став дабл-батьком!!! Вітаємо новоспеченого татуся», – написав Фагот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fahot 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Оговтавшись від радісної події, трохи згодом і сам Фоззі поділився новиною зі своїми підписниками у соціальних мережах. Він опублікував знімок з лікарні, на якому тримає у руках дві таблички. По нумераціям на них, схоже, що першим на світ з’явився хлопчик. Його вага 2 450 гр, а зріст – 48 см. Дівчинка ж народилася трохи важчою за 2 600 гр, але зростом теж 48 см.

«У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороших новини», – підписав знімок артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram metamorefozzey 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фоззі та його дружина Поліна Сидоренко не виставляють свої стосунки на публіку. Але в недавньому коментарі для “Новое время” артист натякнув, що невдовзі стане татом: «У мене так співпало, що після січневого туру я і так планував кілька місяців щільно працювати вдома: і тексти пісень до альбому дописати, і книгу нову завершити треба до квітня, і в новому амплуа себе спробувати, про який поки мовчок».

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