Що робиться: Девід і Вікторія Бекхем запускають реаліті-шоу про своє життя
Селебріті йдуть по стопам Кардаш’ян
Відомий футболіст Девід Бекхем та його дружина дизайнерка Вікторія Бекхем заявили про запуск власного реаліт-шоу про своє життя.
Знамените подружжя уклало угоду з стрімінговим сервісом Netflix, де і відбудеться прем’єра проекту. Сума контракту – 20 мільйонів доларів.
Як повідомляють джерела, реаліті зосередиться на сьогоденні Девіда Бекхема. Але без рідкісних кадрів з особистого архіву родини, звісно, не обійдеться. Нарешті фанати побачать, як живе сім’я Бекхемів не лише у публічних місцях, а й вдома та у робочих поїздках футболіста.
Офіційно подружжя Бекхемів поки не коментує підписання угоди та своє реаліті. Назву також не повідомляють.
Фото: Getty Images
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