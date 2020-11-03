Невдовзі монархиня піде на заслужений відпочинок

Королева Єлизавета ІІ править Великою Британією вже 68 років. З 2015 року вона є монархинею, яка найдовше займає свій престол. І хоча всі були б раді, аби Єлизавета ІІ і надалі займалася королівськими справами, вічно це продовжуватися не можна. Всім давно цікаво коли королева покине престол та кому все ж передасть правління – сину принцу Чарльзу чи внуку принцу Вільяму.

Виявляється, що королева Єлизавета ІІ збирається залишити престол вже наступного року, коли їй виповниться 95 років. Про це заявив королівський біограф Робертс Джобсон в шоу The Royal Beat на телеканалі True Royalty TV.

На думку фахівця, після титул короля отримає саме принц Чарльз, а не принц Вільям. Цього ж хотіла і принцеса Діана, як стало відомо з фрагментів її найбільш засекреченого інтерв’ю, які нещодавно оприлюднили. Королева Єлизавета ІІ поки інформацію не коментує.

Фото: Getty Images

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