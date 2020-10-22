Повне оголення: Ірина Шейк роздягнулася для обкладинки Vogue
Селебріті показала свої форми для чехословацького глянцю
Відома модель Ірина Шейк прикрасила нову обкладинку журналу Vogue Czechoslovakia. Для неї 34-річна зірка знялася абсолютно оголеною в саду резиденції Versace в Мілані. Єдине, що прикриває інтимні місця Шейк – розписаною плиткою.
Ірина Шейк погодилася на такий сміливий кадр через соціальну тематику номеру Vogue Czechoslovakia. Видання зосередилося на ставленні до особистого простору під час пандемії коронавіруса.
«Наш будинок як і раніше є приватним простором або з кожним дзвінком в Zoom він відкриває двері для нових відвідувачів і стає громадським місцем?» – задається питанням редакція журналу.
Варто відмітити, що оголена Ірина Шейк виглядає просто прекрасно. Вона з гордістю демонструє своє підтягнуте тіло на різних показах та фотосесіях. Їй немає чого приховувати!
Фото: Getty Images
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