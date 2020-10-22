Селебріті показала свої форми для чехословацького глянцю

Відома модель Ірина Шейк прикрасила нову обкладинку журналу Vogue Czechoslovakia. Для неї 34-річна зірка знялася абсолютно оголеною в саду резиденції Versace в Мілані. Єдине, що прикриває інтимні місця Шейк – розписаною плиткою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram irinashayk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Ірина Шейк погодилася на такий сміливий кадр через соціальну тематику номеру Vogue Czechoslovakia. Видання зосередилося на ставленні до особистого простору під час пандемії коронавіруса.

«Наш будинок як і раніше є приватним простором або з кожним дзвінком в Zoom він відкриває двері для нових відвідувачів і стає громадським місцем?» – задається питанням редакція журналу.

Варто відмітити, що оголена Ірина Шейк виглядає просто прекрасно. Вона з гордістю демонструє своє підтягнуте тіло на різних показах та фотосесіях. Їй немає чого приховувати!

Фото: Getty Images

Читай також:

«Враження, наче ти померла»: колишня цивільна дружина Серьоги розповіла, як сумує за дітьми

Гарячий ювілей: Кім Кардаш’ян проведе день народження на приватному острові