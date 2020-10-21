Зірка збере компанію з 30 найближчих друзів

Популярна інстаграм-селебріті Кім Кардаш’ян відзначає день народження 21 жовтня. Зірці шоу «Сімейство Кардаш’ян» виповнилося 40 років. А відсвяткувати свій ювілей Кім вирішила на приватному тропічному острові. Про це пише видання Page Six.

Який саме острів орендувала Кардаш’ян невідомо. Припускають, що це буде острів у Карибському морі, можливо Бора-Бора. Запрошені гості теж не знають, куди їх повезе іменинниця. Грандіозне святкування відбудеться наступного тижня.

На день народження Кім Кардаш’ян запросила 30 гостей. Серед них: її чоловік Каньє Вест, мати Кріс Дженнер і сестри Кортні, Хлої Кардашьян і Кендалл Дженнер. Щоб свято пройшло безпечно, усі гості вже здали тест на COVID-19 і пройдуть повторне тестування за кілька днів до вильоту.

Читай також:

Режисер фільму «Бійцівський клуб» представив трейлер фільму «Манк»

Меган Маркл та принц Гаррі не будуть святкувати Різдво з королівською родиною. Чому порушують традицію?