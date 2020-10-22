В інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube-каналу «Без комплексів» Поліна Ололо зізналася, як переживає розлуку з синами

У цивільному шлюбі з білоруським репером Серьогою у танцівниці Поліни Ололо народилося двоє синів – Марк і Платон. Наразі хлопці проживають із батьком. Однак, як розповіла в інтерв’ю ведучій Нового каналу жінка, проти її волі.

– Спершу ми домовлялися, що діти побудуть з ним у Харкові лише місяць, – поділилася Поліна Ололо. – Після повернення Серьога заявив, що хоче, аби сини жили з ним. Я відмовила. А наступного дня відправила хлопців на тренування з водієм, і додому вони вже не повернулися.

Поліна стверджує, що всілякими способами намагалася знайти спільну мову з колишнім чоловіком. Просила допомоги навіть у його батьків. Але репер був невблаганним. З часом парі вдалося домовитися, що сини залишаться з батьком, однак лише на рік.

– Я не казала, що хочу забрати дітей. Бо боялася їх більше не побачити, – зізналася в інтерв’ю Анні Олицькій для її YouTube-каналу Поліна Ололо. – Адже в кожному повідомленні, поки Серьога мене ще не заблокував, він писав, що я не маю права голосу.

Востаннє Поліна Ололо бачила своїх синів у січні – разом із донькою від інших стосунків вона приїжджала до Харкова відсвяткувати день народження дівчинки. Тепер жінка не може вийти на зв’язок ані з дітьми, ані з колишнім чоловіком. Про якісь їхні переміщення Поліні розповідають підписники в інтернеті.

– Враження, наче ти померла. І бачиш з боку, що твої діти залишилися напівсиротами, – зі сльозами на очах поділилася в інтерв’ю ведучій Нового каналу жінка. – Але я ж жива! І хочу бачити своїх синів, а не можна. Це вбиває!

Зараз Поліна Ололо судиться з колишнім цивільним чоловіком за право проживання дітей з нею і сподівається найближчим часом побачити своїх хлопчиків.

Більше про стосунки з репером і дітей – в інтерв’ю Анни Олицької на її YouTube-каналі «Без комплексів».

А реаліті за участі Анни Олицької «У кого більше?» – щопонеділка о 19:00 на Новому каналі!

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