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Адель стане ведучою Saturday Night Live

Увесь світ чекає на повернення зірки на телебачення

Британська співачка Адель стане ведучою на популярному американському шоу Saturday Night Live. Про це сама артистка у своєму Instagram.

«Чорт забирай, я так рада цьому! І так жахливо схвильована! Мій перший виступ в ролі ведучої. Завжди хотіла зробити це, але не було слушної нагоди. Але чи можна знайти кращий час, щоб стрибнути в невідомість з головою і сподіватися на краще, ніж 2020 рік, вірно?» – написала Адель в інтригуючому пості.

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Відомо, що випуск Saturday Night Live з Адель у ролі ведучої вийде на екрани 24 жовтня. А запрошеною зіркою, яка виступить на шоу буде хіп-хоп виконавиця H.E.R.

Для Адель поява у Saturday Night Live стане буде її першим виступом на телевізійному шоу за 12 років. Востаннє в телеефірі вона з’являлася ще у 2008 році. Тоді в США тривала передвиборча кампанія, що частково зруйнувало кар’єру Адель там. За словами співачки, «коло замкнулося, і тому я не можу відмовити». Невже таким чином зірка натякає на повернення на сцену?

Фото: Getty Images

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