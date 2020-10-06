У артистки, можливо, розпочався роман з репером

Британська співачка Адель вже встигла відійти від розлучення з чоловіком. Принаймні, такий висновок можна зробити зі слів близького до зірки інсайдера, який стверджує, що у селебріті назріває новий роман. Обранцем став 37-річний Джозеф Джуніор Аденуга, більш відомим під псевдонімом Skepta.

– Адель і Skepta зблизилися в останні місяці і часто бачаться. На день народження вона подарувала йому гарну золотий ланцюжок. Він показував прикраса друзям і, здавалося, був дуже схвильований цим. Хоча офіційно вони не перебувають у відносинах, вони дуже близькі. Між ними існує особливий зв’язок. Вони проводять все більше і більше часу разом. Деякі з їхніх друзів сподіваються і пророкують, що одного разу вони можуть стати чудовою парою , – поділився інсайдер.

Виходить, що у своє «нове життя» Адель увійшла не лише зі стрункою фігурою, а й з новим чоловіком.

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