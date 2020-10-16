Ім’я для малятка придумав чоловік співачки

23 вересня українська поп-виконавиця Світлана Тарабарова вдруге стала мамою. В одному з київських пологових будинків артистка подарувала коханому чоловікові дочку зростом 54 см і вагою 3560 гр. Радісними новинами Світлана поділилася в Instagram, опублікувавши перше фото з новонародженим малятком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 23 Сен 2020 в 8:58 PDT

Шанувальники Світлани Тарабарової буквально підірвали соціальну мережу привітаннями для своєї улюблениці та теплими словами на адресу її новонародженої дочки. Вони також засипали співачку питаннями про ім’я малятка. І днями вона нарешті розсекретила, як назвала дочку.

«Як ви назвали донечку?» — написала в мікроблозі Світлана Тарабарова, яка зняла кліп «Найкрасивіша. NO STRESS» в умовах жорсткого карантину. — Такої кількості запитань я давно не отримувала. І ми із задоволенням хочемо з вами поділитись. З іменами наших дітей у нас взагалі цікава історія ☝ Івана ми назвали на честь дідуся Олексія – він був дуже важливою людиною у житті чоловіка, всім серцем Олексій мріяв назвати сина на честь дідуся, так і сталося.

І з донечкою був реально знак☝ Барселона, 21 січня 2020 року – ми, такі щасливі ( незважаючи на буревій та шторм, пам‘ятаєте новини?) на екскурсії величним Sagrada Família і тут біля статуї Діви Марії я розумію, що в мене токсикоз.

Кажу Олексію: «Здається, ми станемо батьками вдруге» А він мені: «Так! І дочку Марією назвемо❤️» А я йому відповідаю: «Згодна!» Це єдине ім‘я, яке мені подобається для донечки. А через декілька місяців ми вже точно дізнались, що буде донечка. Знайомтесь, друзі. Наша мрія – МАРІЯ ❤️»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @tarabarova 14 Окт 2020 в 10:59 PDT

Нагадаємо, про другу вагітність Світлани Тарабарової стало відомо в травні цього року. Оголосити про цікаве положення співачка вирішила незвичайним способом: виконавиця поділилася знімками чуттєвої чорно-білої фотосесії та закликала майбутніх мам підтримати її флешмоб #Найкрасивіша.

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