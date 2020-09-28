Макс Барських влаштував концерт на вертолітному майданчику! Як це було (ФОТО)

Артист відкрив осінній сезон музичних прем’єр сольним концертом у Києві

Про це шоу глядачі мріяли два роки! Послухати музиканта прийшли близькі друзі та колеги, телеведучі та дизайнери, серед яких: Алан Бадоєв, Tayanna, Міша Романова, Женя Галич, Катя Осадча, Jerry Heil, Ваня Фролов та багато інших.

Макс Барських заінтригував фото з малюком: Все ж таки син?

24 вересня, в КВЦ «Парковий» відбувся один із найбільш атмосферних виступів Макса Барських за останніх декілька років. Під відкритим небом з видом на вечірній Київ артист провів концерт-introduction, яким відкриває нову главу музичних прем’єр осіннього сезону.

Звук на повну! Макс Барських розкрив дату прем’єри нового альбому

Шоу-програма Open Air полягала не тільки з перевірених суперхітів – володарів численних платинових дисків з туманотрилогіі Барських, які принесли йому звання символу сучасної української поп-музики, а й пісень, які увійдуть до майбутнього альбому артиста «1990», запланованого на 9 жовтня цього року .

Макс Барських – SILENCE: прем’єра англомовного треку!

Кульмінацією концерту стала презентація нового блокбастера Макса під назвою «Армагеддон», який з перших же секунд розлетівся в соцмережах шанувальників музиканта, і отримав статус фаворита в майбутньому релізі пластинки.

Організатором концерту виступила компанія Virus Music, якій спільно з менеджментом артиста, агентством Secret Service EA, вдалося провести концерт в Києві, який потрапив до помаранчевої зони, і дотримати зі свого боку всіх умов карантинних заходів безпеки глядачів на заході.

Фото: Вова Бугаєнко

Читай також:

Серіали 2020: що подивитися у жовтні?

Отримав підтримку Дорна й обнулився: Слухаємо новий трек YANEYA – «Відкриваєш біле»