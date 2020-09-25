Отримав підтримку Дорна й обнулився: Слухаємо новий трек YANEYA – «Відкриваєш біле»

24-річний музикант Ярослав Козак зловив «удачу за хвіст», а точніше – Івана Дорна за руку, і просто змусив знаменитого виконавця послухати свої треки. Він ризикнув всім, отримав справедливу критику і … виграв. Прислухавшись до порад Дорна, артист кардинально переглянув свою музику, обнулився і тепер готовий завойовувати серця слухачів новим ліричним треком сольного проекту YANEYA «Відкриваєш біле»

«Хайпанул на хайпі»

Швидше за все, ви вже чули один з треків Ярослава: його пісня «Том і Джеррі», яку артист випустив під ніком SHAFRAN в минулому році, активно ротувалася відразу на декількох радіостанціях:

– В 2019 я записав пісню в гумористичному стилі «Том і Джеррі» – відповідь на трек Jerry Heil «#ОХРАНА_ОТМЄНА», і якось вона дуже успішно розійшлася. Навіть потрапив з нею на радіо! – згадує Ярослав. – Тоді я вперше спробував написати пісню українською мовою, і мені дуже сподобалося.

«Змусив Дорна послухати свої треки»

Великий успіх для музиканта – отримати пораду від артиста, який дійсно добре розбирається у всіх тонкощах індустрії. Але така можливість є часто лише у тих, хто вже «крутиться» в світі шоубізу й має впливових знайомих. Ярослав же працював в паспортному столі і подумати не міг, що саме тут йому посміхнеться удача, а доля піднесе подарунок у вигляді… живого Івана Дорна, якому терміново знадобилося оформити документи:

– Моє знайомство з Дорном – це взагалі нереальна історія, – зі сміхом згадує Ярослав. – У той день у мене був жахливий настрій, я працював в документ-сервісі «ГОТОВО», стояв на рецепції. Раптом двері відкриваються і заходить якийсь чувак на стилі. Дивлюся, а це Іван Дорн! Я не міг втратити таку можливість: відразу налаштував з ним зоровий контакт, провів до VIP-кімнати… І поки ми оформляли необхідні документи, почали спілкуватися про музику. Звичайно, «ненароком». У Дорна якраз тоді тільки вийшла документалка про те, як він писав альбом OTD. Я, знову-таки, «ненароком», розповів, що теж займаюся музикою, і запропонував послухати мої записи. І найголовніше, що я можу відзначити у Вані – він погодився і прослухав мої пісні не просто з поваги. Він послухав їх від початку до кінця, перед цим попередивши, що, якщо буде погано, він мені так і скаже. В результаті Ваня зазначив, що в загальному-то не так і погано, чесно розповівши, що йому сподобалося, а які частини занадто попсові і т. д.

Ця зустріч стала знаменною для Ярослава:

– Дорн дав мені максимальний поштовх! Він запросив мене до себе в Masterskaya поспілкуватися, і потім я приносив матеріал, а він давав поради. Ваня познайомив мене з музичною тусовкою, і потихеньку я почав в неї вливатися.

«Трек, який повинен зруйнувати стіну»

Сьогодні музикант представив, мабуть, найважливіший для нього за всю історію творчості трек «Відкриваєш біле» – ліричну пісню про дівчину, яка боїться зруйнувати свою «зону комфорту» заради справжнього, але забороненого почуття.

«Відкриваєш біле» – це не просто пісня, це звернення Ярослава до людини, яка для нього дійсно важлива. Це відчайдушна спроба через музику достукатися до серця коханої дівчини і відкрити всю глибину своїх почуттів в надії підштовхнути її до вирішального кроку.

– У багатьох стосунках дівчата заганяють себе в глухий кут і ховаються за стінами, від яких насправді залишилися самі уламки. Вони хочуть вирватися на свободу, але бояться поставити на кін усе, що будували роками. Навіть, коли це вже не має сенсу … – розповідає Ярослав про свій новий трек. – У сюжеті пісні – моя історія про дружбу, яка в якийсь момент переросла в щось набагато більше. І зайшла в глухий кут, тому що дівчина, з якою у нас стався той самий справжній «йок», у відносинах з іншим. В якийсь момент все дуже заплуталося, почалося якесь інше спілкування, переписки… Я почав помічати, що вона себе «заганяє» стосунками, у яких немає майбутнього, але боїться зробити крок мені назустріч. Знаєте, у кожної дівчини є мрія створити сім’ю, «звити» своє «гніздечко», але не завжди те, що виходить в результаті, робить її щасливою. Просто тому, що «гніздечко», нехай і затишне, «звите» не з тією людиною. Однак страх втратити те, що забрало стільки сил і часу, часом туманить розум і не дає серцю підказати правильне рішення. Страх помилитися знову не дозволяє вирватися зі стін, які вона сама ж і побудувала. Але я вірю, що, почувши «Відкриваєш біле», кохана зрозуміє, наскільки вона важлива для мене, і зможе, нарешті, розірвати стосунки з минулим.

На обкладинці нового треку – зображення Венери та силует келиха. Ця композиція – продовження низки обкладинок вже випущених треків YANEYA, на кожній з яких можна помітити небесне тіло:

– Першою, звичайно ж, була Земля, – розкриває задум музикант. – Саме вона на обкладинці треку «Де ти?», в якому я шукаю людину на нашій великій планеті. Наступна пісня з лаконічною назвою «26» – про те, що у мене є мрія, і я завжди прагну вгору. На її обкладинці – Ікар, який летить до Сонця. Ілюстрації для обкладинок треків мені малює дівчина Настя, яка працює також над обкладинками для Жені Мільковського, фронтмена гурту «НЕРВЫ», та проекту «Счастливые люди».

Трек YANEYA «Відкриваєш біле» має всі шанси стати хітом осені 2020: ліричний, зворушливий і дуже щирий, але при цьому динамічний і качовий, він заворожує своїми бітами та чіпляє відвертим зізнанням музиканта найпотаємніші струни душі. Але головне, щоб пісня знайшла відгук у серці тієї єдиної, для якої вона написана, і, можливо, наступний трек YANEYA буде присвячений здійсненій мрії!

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