Новий каналG.spaceШОУМАНІЯШок: Оля Полякова спить голяка! Чому?

Шок: Оля Полякова спить голяка! Чому?

Артистка зізналася, що не любить всілякі піжами

Українська співачка Оля Полякова постійно хвилює та шокує своїх прихильників неочікуваними заявами. Раніше зірка розповіла, що забула вдягнути трусики і так приїхала на концерт. А нещодавно з’ясувалося, що Оля Полякова спить абсолютно голою.

– Я завжди сплю гола! Щоб нічого не заважало, особливо, якщо це білизна, вона може щось натирати, – зізналася виконавиця в одному з інтерв’ю українському телеканалу.

Артистка пояснює своє бажання спати голяка ще й тим, що це допомагає їй виглядати свіжою та почуватися максимально бадьорою вранці.

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