Зірка продемонструвала вау-ефект власного бренду косметики

Бізнесвумен Кайлі Дженнер надзвичайно рідко публікує власні знімки без мейк. Але все ж в її Instagram з’являються фото у форматі «до та після». Таким чином селебріті любить демонструвати у дії косметичні засоби бренду косметики Kylie Cosmetics, яким володіє.

Нещодавно Кайлі знову опублікувала фото без макіяжу у своїй соціальній мережі. Зробила вона це в сторіз з накладенням фільтру, тому «голого» обличчя ми так і непобачили. Проте, коли зірка опублікувала фото з макіяжем, різниця виявилася разючою.

Кайлі Дженнер зробила нюдовий макіяж продуктами бренду Kylie Cosmetics, який з легкістю можна повторити вдома.

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