Оля Полякова залишилася без трусиків! Як так?

Артистка зізналася, що інколи не носить білизну

Українська співачка Оля Полякова любить епатувати публіку неочікуваними заявами. Нещодавно у своєму Instagram «королева ночі» відверто поділилася зі своїми підписниками конфузом з білизною. Збираючися на один зі своїх численних концертів, артистка забула трусики! Вона не просто не поклала їх у валізу, а взагалі не надягнула їх!

– Я, як зазвичай, забула, як збиратися на концерти і приїхала взагалі без косметики. Мало того, я ще й труси забула. Я приїхала в штанях, а під штани я їх якось не вдягнула. Я у валізу, а в мене взагалі немає трусів! – зізналася співачка.

Олю Полякову виручила її професійна команда. Одна з представниць співачки привезла їй білизну і на концерт артистка вийшла у повній бойовій готовності.

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