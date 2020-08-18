Колишня пара воз’єднається у живих читання комедії

Одна з найвідоміших колишніх пар Голлівуду зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон та актор Бред Пітт вперше з 2001 року візьмуть участь в одному проекті. Селебріті наживо читатимуть комедійний фільм «Круті часи в Ріджмонт Хай». Про це повідомляє видання Just Jared.

За увесь період акторської кар’єри та своїх стосунків Бред Пітт та Дженніфер Еністон з’являлися грали в одному проекті лише раз. Це був один з епізодів серіалу «Друзі», де Пітт зіграв епізодичну роль. Відбулося це ще у 2001 році. Відтоді експодружжя за спільні проекти не бралося.

Окрім, Дженніфер Еністон та Бреда Пітта, участь у проекті візьмуть Джулія Робертс, Меттью Мак-Конегі, Шон Пенн та інші. Хто і які саме ролі будуть виконувати зірки розкриють лише у прямому ефірі.

Читання фільму «Круті часи в Ріджмонт Хай» пройдуть у форматі онлайн 20 серпня. Спостерігати за подією можна буде на Facebook Live та TikTok. Таким чином селебріті хочуть зібрати кошти для некомерційної організації Шона Пенна CORE, яка допомагає боротися з коронавірусом і тестувати вакцину від COVID-19.

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