«Мы вернемся назад, но после того как уйдем…» – співає Sімптом e першому треку альбому, і повертається до сольнj] творчості. Альбом «Скол» – перший повноформатний реліз артиста після участі в знакових гуртах «Гриби» і Grebz.

– Альбом «Скол» став для мене експериментом, який почався в 2015 році. Я вийшов із зони комфорту в музичному плані і відкрився з різних сторін, – розповів про задум релізу сам артист.

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13 абсолютно різних за стилістикою треків об’єднані на платівці не випадково – адже боротьба переслідує всіх не тільки на полі бою, а й в особистих стосунках, коханні, дружбі і навіть вуличній культурі. Альбом розділений на 2 частини – ліричну з співочими приспівами і більш жорстку зі швидкісним читанням в куплетах.

– Головна ідея альбому – не здаватися і йти до своєї мрії, цілі, – зазначив Sімптом. – Продовжувати рух, скільки б відколів і проблем не було б на шляху, але при цьому залишатися людиною.

Разом із альбомом артист презентував кліп на трек «Ретро Мінімал». Відео – історія про ськолах, які привели Sімптома до сьогоднішнього дня.

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