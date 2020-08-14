«С пульсом бьет волна синта» – співає в новому ЕР Луна, тим самим позначаючи, що музичний вектор, заданий співачкою в альбомі Транс, має продовження. ЕР – новий формат для співачки. Але їй вдалося стати менш багатослівною та вкласти в 5 треків всю суть «на границе острия».

Міні-альбом Fata Morgana розвиває звучання попереднього лонгплею – танцювальна музика з електронним ядром, сповнена творчих експериментів. Поєднання синтів та енергійного біта, філософська лірика про кохання та ритмічний темп всіх композицій 120 bpm, внутрішня меланхолія та клубний рейв.

Фата Моргана – це складний викривлений міраж, який йде після трансу та має свій музичний вайб і самобутнє звучання.

– EP Fata Morgana – самий танцювальний з усіх релізів Луни, – говорить Христина про новий період у творчості. – Тільки електронне звучання. Всю драму залишимо на осінь.

Луна, попрощавшись із важливими для себе темами на минулому альбомі, тепер говорить про любов іронічно і вільно одночасно. Текст заголовної пісні її нового EP Fata Morgana – абстрактна історія про почуття як багатошаровий міраж «над глибинами моря», ілюзорний, але зв’язує «живой паутиной». Цей потік думок-променів фокусує його лінза – кліп.

У ньому оптична ілюзія з назви постає в образі феї з легенд. Христина-Моргана звертаючись то до зачарованого хлопця, то до зачарованих нас, обіцяє десять разів піти і десять раз повернутися, руйнуючи окови любовної серйозності і звільняючи: роби що хочеш, тільки не роби з усього трагедію.

Грайливо паря над візуальними референсами (плаче біля вікна Пугачова, «Агата Крісті», Мадонна), Христина іронізує і над собою колишньою – над 90-ми як стилем, і над коханням як тягарем. «Мои чувства», – співає вона між куплетами на тлі психоделічної дороги, що йде в останній місяць літа, але це вже не камінь на шиї, а хвиля на пляжі. Її сила в ритмічності, а краса в мінливості.

Майбутній гімн всіх дівчат «Жанна Д’Арк» про сильне кохання та пристрасть, танцювальна «Пульс», гіпнотична «Extravision» і філософська «Суть». Який з 5-ти треків стане новим флагманом чистих емоцій – покаже час, а поки мінлива Луна, яка з легкістю змінює свій стиль, настійно нагадує: «Пусть тебя нисколько не смущает, что ночь кончается, и день ее сменяет».

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