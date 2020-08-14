Зіркова пара очікує на поповнення у родині

Американський співак Джон Ледженд та його дружина Кріссі Тейген нарешті офіційно підтвердили, що чекають на третю дитину.

Перші чутки про вагітність Кріссі з’явилися, коли Джон Ледженд випустив кліп на пісню «Wild». Дружина співака знялася у ньому вже з кругленьким животиком, чого не змогли не помітити фанати. Тому Тейген вирішила розкрити усі карти та зізналася, що перебуває у цікавому стані.

«Подивіться на цього третю дитину. О боже», – каже модель на відео, яке опублікувала у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, що Джон Ледженд та його дружина Кріссі Тейген одружилися у 2013 році. Загалом пара знайома 13 років. Зараз селебріті разом виховують 4-річну Луну та 2-річного Майлза.

Фото: Getty Images

Читай також:

Зірковий татусь: Ед Ширан вперше стане батьком

Для Apple TV+: Леонардо ДіКапріо зніметься у новому фільмі Скорсезе