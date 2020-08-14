Новий каналG.spaceШОУМАНІЯСпалилися: Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц таємно одружилися (ФОТО)

Спалилися: Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц таємно одружилися (ФОТО)

Мама хлопця похвалилася щасливим сином

Після того, як Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц заручилися, у ЗМІ почали обговорювати можливе таємне весілля пари. Але ніяких підтверджень щасливій події не знаходилося. І ось нещодавно на таємне весілля сина та його обраниці натякнула зіркова матуся Вікторія Бекхем.

Британська дизайнерка поділилася свіжим знімком синів Круза і Брукліна у своєму Instagram. На фото на передньому плані чітко видно обручку на безіменному пальці Брукліна. А підпис до знімку лише підтверджує здогадки фанів.

«Люблю вас так сильно @brooklynbeckham @cruzbeckham X ???? @nicolaannepeltz X», – підписала фото з синами Вікторія Бекхем.

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Фото: Getty Images

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