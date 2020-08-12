Потап і Настя Каменських стали батьками?! Подруга сім’ї показала їхнього новонародженого малюка (ВІДЕО)
Це найзворушливіше, що ти сьогодні побачиш!
Нещодавно вся мережа гула про те, що Настя Каменських ледь не втратила життя у страшній ДТП. Про інцидент розповів зірковий чоловік співачки – репер і продюсер Потап. Подробицями події він поділився під час інтерв’ю з Машею Єфросиніною для YouTube-проекту «Экзамен на откровенность».
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Незабаром після цього стало відомо, що в родині Потапа і Насті Каменських сталося поповнення. Матусею стала домашня улюблениця співачки – собачка Мімі (порода – бішон фрізе). Вона народила своїм зірковим господарям п’ятьох (!) цуценят. Потап і Настя були дуже раді цій події. І поспішили поділитися новиною з шанувальниками в соціальних мережах.
З «потомством» Потапа і Насті Каменських встигли познайомитися їхні близькі. Так, погратися з новонародженими чотириногими прийшла найкраща подруга співачки – українська дизайнерка Анна Андрійчук-Завгородня. Дружина Позитива, який повідомив про розпад гурту «Время и Стекло», опублікувала в Insta-Stories відео з одним із цуценят. Це дуже зворушливо!
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