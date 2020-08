Atlas Weekend 2021: Placebo повертаються на сцену

Культовий британський альтернативний рок-гурт очолить Main Stage на фестивалі 2021 року. Дует закриватиме Main Stage 10 липня.

Раніше, Atlas Weekend вже анонсував двох хедлайнерів Main Stage – Twenty One Pilots та Dimitri Vegas & Like Mike, та більше 20 артистів, що також виступатимуть на фестивалі, серед яких alt-J, Two Door Cinema Club, Within Temptation, Metronomy, YUNGBLUD, Tom Grennan, Alice Merton та ще більш ніж 230 артистів, імена яких незабаром стануть відомі.

«Найкраща альтернативна група» за версією MTV Europe Music Awards 2009, улюбленці Девіда Боуї. Гурт, альбоми якого розійшлись 12-мільйонним тиражем по всьому світу, перепідтверджує свою участь на Atlas Weekend 2021.

Історія Placebo розпочалась у 1994 році, а вже в 1996 вони відкривали концерти Девіда Боуї. Невдовзі Девід Боуї запропонував гурту переспівати дуетом їх знамениту пісню Without You I’m Nothing, яка була продана більш ніж мільйоном копій.

П’ятий альбом Placebo “Meds” (2006) став платиновим у Німеччині та Франції, й цього ж року гурт став хедлайнером культового фестивалю Rock am Ring та зібрав два солд-аути у Парижі.

У 2016 році гурт відзначив 20-річчя релізом ретроспективи своїх хітів ‘A Place For Us To Dream’ та масштабним турне 20 Years Of Placebo.

Їх виступ закривав Atlas Weekend 2018 року і цьогоріч культовий британський гурт повертається на фестиваль і обіцяє привезти нову музику.

