Об’явили першого хедлайнера Atlas Weekend 2021

Ним став дует Twenty One Pilots, що був анонсований на фестивалі 2020

Виступ гурту мав відбутись у п’ятницю 10 липня 2020 року, саме тому Twenty One Pilots виступлять у 2021 році також у п’ятницю, але 9 липня. За традицією фестиваль Atlas Weekend проходить з вівторка по неділю, в другий тиждень липня.

Twenty One Pilots – американський дует з Коламбуса, штат Огайо. Гурт був створений в 2009 році і на даний момент складається з Тайлера Джозефа і Джоша Дана. Колектив випустив два альбоми: “Blurryface” і “Trench”. У 2017 дует отримав «Греммі» в номінації «Кращий поп-дует». Авторитетне видання Billboard назвало альбом “Blurryface“ найуспішнішою платівкою десятиріччя. Кліп гурту на пісню “Stressed out” зібрав більше 2 мільярдів переглядів на YouTube. Також Twenty One Pilots відомі своїм хітом “Heathens”, який є саундтреком до фільму «Загін самогубців». Останнє відео на пісню “Level of Concern” було відзнято на карантині і зібрало вже близько 36 мільйонів переглядів на Youtube.

Нагадаємо, що фестиваль Atlas Weekend 2021 відбудеться 6-11 липня в Києві на території ВДНГ. Організатори обіцяють максимально перенести заявлений лайн-ап Atlas Weekend 2020 який вже був анонсований до початку карантину.

