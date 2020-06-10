Atlas Weekend оголосили зимовий фестиваль!

Організатори в соцмережах анонсували музичний фест взимку 20-21 і запропонували підписникам самим вибрати дати

Чудова новина! Ще в ексклюзивному інтерв’ю Новому каналу Дмитро Сидоренко, засновник Atlas Weekend обіцяв великий сюрприз для всіх шанувальників фестивалю, і ось, нарешті, карти відкриті!

Взимку відбудеться special AW, який, судячи з усього буде з повністю новим лайн-апом. Дати ще невідомі, і організатори запропонували шанувальникам фесту самим обрати, коли вони хочуть, щоб зимовий музичний івент відбувся.

Є три варіанти:

1. дві останніх тижні грудня

2. дві перших тижні січня

3. дві перших тижні лютого

Голосувати можна на офіційних сторінках Atlas Weekend.

Нагадаємо, що днями організатори Atlas Weekend оголосили першого хедлайнера фестивалю літа 2021. Ним став дует «21 pilots»!